Dha İstanbul- Bağcılar'da Kuyumcu Soygunu

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK/İSTANBUL-DHA



Bağcılar'da silahlı 3 kişiyi, kendilerine karşı koyan kuyumcuyu yaraladıktan sonra vitrindeki altınları alarak kayıplara karıştı



Olay, saat 15: 30 sıralarında, Velioğlu Caddesi'nde bulunan kuyumcu dükkanında meydana geldi. Beyaz bir otomobille gelen silahlı 3 kişi, kuyumcuyu altınları vermesi için tehdit etti. İşyeri sahibi Talat Ateş ise altınları vermemekte direndi. Bunun üzerine soyguncular, silah kabzası ile kuyumcunun başına vurdu. Kuyumcu Talat Ateş, aldığı darbe ile kanlar içerisinde yere düştü. Soyguncular, vitrindeki bir miktar altını alıp geldikleri araçla kayıplara karıştı. Kuyumcunun ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Aldığı darbe ile yaralanan kuyumcu, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, soyguncuların yakalanması için kuyumcu ve çevresinde delil topladı. Görgü tanıkları, soyguncuların 3 kişi olduklarını ve vitrindeki altınları aldıktan sonra araçla olay yerinden hızla uzaklaştıklarını söyledi. Polisin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.



Görüntü Dökümü:



-Kuyumcudan detay görüntü



-Polis ekiplerinin kuyumcuda inceleme yapması



-Güvenlik şeridi ile kapatılan dükkanın önünden görüntü



-Olay yeri inceleme ekiplerinden detaylar



-Kuyumcudaki vitrinden görüntüler



-Görgü tanıkları ile röportajlar



-Genel görüntüler