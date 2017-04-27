Dha İstanbul - Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi 2017 Başladı

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven Usta / İstanbul DHA



Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi 2017, "Çalkantılı Bölgede Transatlantik Uzlaşmayı Güçlendirmek" ana başlığıyla başladı. ABD merkezli düşünce kuruluşu Atlantik Konseyinin bu yıl sekizincisini düzenlediği ve iki gün sürecek organizasyon kapsamında, dünyada ekonomi, enerji, yatırım ve dış politika alanlarındaki önemli isimler İstanbul'da ağırlanacak. Zirvede 45 ülkeden temsilcilerin katılımıyla açık oturumlar, yuvarlak masa toplantıları, özel oturumlar düzenlenecek.



Öte yandan zirveye, İngiliz petrol şirketi BP, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Dana Gas, İsrail merkezli Delek Drilling, ABD'li Noble Energy ve Cheniere, Ukraynalı Naftogaz ve Hollanda merkezli EWT gibi uluslararası enerji şirketlerinin de katılımı olacak.



Zirvenin ikinci gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuşmacı olacak.



Görüntü Dökümü:



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Açılış seremonisinden görüntüler