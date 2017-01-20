Dha İstanbul- Atatürk Havalimanı'nda Yarı Yıl Tatili Hareketliliği





Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 900 bin öğretmen için yarıyıl tatilinin bugün başlamasıyla birlikte Atatürk Havalimanı'nda hareketli saatler yaşandı.



Karnelerini erken alan veya uçaklarının saatleri erken olduğu için karnelerinin neticesini öğrenip tatil dönüşü almayı planlayan çok sayıda öğrenci aileleriyle birlikte tatil yerlerine akın etti. Bazı öğrenci velileri çocuklarını, akrabalarının yanına götürürken, bazıları da tatil yerlerine özellikle kış tatilinin yapıldığı ülkelere hatta umreye götürenler vardı. Sabahın erken saatlerinden itibaren Atatürk Havalimanı'na aileleri ile birlikte gelen çocuklar tatile gitmenin coşkusunu yaşadı.



Bu arada karne tatili için ailesinin umreye götürdüğü Hasan Can Güner, anne ve babalarıyla birlikte Los Angeles'e giden üçüzler Tolga, Selin ve Nehir Keleş kardeşler, Dubai'deki teyzelerini ziyarete giden Emre ve Elif Telci kardeşler pasaport kontrolünden geçerken gazetecilere el salladı.



Görüntü Dökümü:



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-Pasaport kontrolü için bekleyenler ve kalabalıktan görüntü



-Havalimanından genel görüntüler



-Tatile giden aileler ve çocuklardan görüntüler



-Tatile giden ebeveyn ve çocuklarla ropörtajlar - İstanbul