Dha İstanbul - Asansörü Çalışmayan Okulda Engelli Kişinin İsyanı

"Asansörü siz yaptırın" dediler...



Haber: Mehmet AKTARAN - İSTANBUL



Eyüp Silahtarağa İlköğretim Okulu'na oyunu kullanmak üzere gelen tekerlekli sandalyedeki kişi, çalışmayan asansör nedeniyle sandığının bulunduğu kata çıkmakta zorlandı. Okuldaki görevlilerin kendisine "Asansörü siz yaptırın" dediğini söyleyen engelli kişi, duruma sinirlenerek çevredekilerin yardım talebini reddetti. Engelli kişi, kendi çabasıyla merdivenlerden çıkarak oyunu kullanacağı sınıfa gitti. Engelli kişinin okulda yaşadıkları yakınları tarafından cep telefonuyla çekilip sosyal medyada paylaşıldı.



Görüntü Dökümü:



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-Engelli kişinin okula gelişi



-Merdivenlerden çıkışı



-Konuşması



-Detaylar