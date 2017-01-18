Dha İstanbul - Anadolu Adliyesi'nde Hareketlilik (1)

Haber-Kamera: Arzu KAYA - Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHAAnadolu Adliyesi personel girişi kapısında şüpheli bulgu nedeniyle uzman polisler inleme yapıyor.

Dha İstanbul - Anadolu Adliyesi'nde Hareketlilik (1)

Haber-Kamera: Arzu KAYA - Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA

Anadolu Adliyesi personel girişi kapısında şüpheli bulgu nedeniyle uzman polisler inleme yapıyor.

Görüntü Dökümü:

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Polislerin görüntüsü

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