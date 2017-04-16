Dha İstanbul - Ambulansla Oy Kullanmaya Geldi

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA



Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören Anayasa değişikliğine ilişkin referandum da oy kullanma devam ediyor.



90 yaşındaki Suzan Sonkaya özel bir ambulansla oy kullanmak için Kadıköy'de bulunan Nurettin Teksan Ortaokulu'na geldi. Tekerlekli sandalyede sağlık ekipleri tarafından ambulanstan indirilen Sonkaya oy kullanmak için sınıfa geldi.



Oyunu kullanan Sonkaya, "Heyecanlıyım. Memleketimizi için hangisi hayırlısı ise o olsun. Ben gençleri düşünüyorum. Biz yaşlandık" diye konuştu. Yaşlı kadın daha sonra tekrar ambulansa bindirilerek evine götürüldü.



Görüntü Dökümü



------------



-Ambulansın gelişi



-Yaşlı kadının görüntüsü



-Tekerlekli sandalyede ambulanstan indirilmesi



-Sınıfa girmesi



-Kabine girmesi



-Oyunu kullanması



-Suzan Sonkaya ile röp



-Ambulansa bindirilmesi



Genel ve detay görüntüler