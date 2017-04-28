Dha İstanbul - Almanya Başkonsolosluğu'ndaki Şüpheli Paketten Bilgisayar Parçaları Çıktı

Haber-Kamera: Özgür EREN, İstanbulDHA



Taksim, Gümüşsuyu'ndaki Almanya Başkonsolosluğu yetkilileri şüpheli buldukları bir paketin incelenmesi için polisten yardım istedi. Başvuru üzerine binaya uzman ekip gönderildi. Kargo kabul bölümünde bulunan paketin, beklenenden daha büyük boyutlu olduğu için dikkati çektiği, yetkililerin bu durumu şüpheli bulması üzerine polise başvurdukları öğrenildi. Başkonsolosluğa gelen bomba imha ekipleri, şüpheli paketi fünye ile patlattı. Paketten bilgisayar parçaları çıktı



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Konsolosluk önündeki polis ekipleri