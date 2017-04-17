Dha İstanbul - (Aktüel Görüntülerle) Cumhurbaşkanı Erdoğan Yavuz Sultan Selim Türbesinde Kuran Okudu
Özgür ALTUNCU, İstanbulDHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM Başkanı İsmail Kahraman'la birlikte Fatih'te bulunan Yavuz Sultan Selim Türbesini ziyaret etti.
Özgür ALTUNCU, İstanbulDHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM Başkanı İsmail Kahraman'la birlikte Fatih'te bulunan Yavuz Sultan Selim Türbesini ziyaret etti. Erdoğan, Yavuz Selim Camii içindeki türbede Kuran-ı Kerim okudu. ardından dua edildi.
BİRLİKTE ÖRTÜYÜ KALDIRDILAR
Duanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı İsmail Kahraman'la birlikte restorasyonu tamamlanan türbe üzerindeki kaftanın örtüsünü birlikte kaldırdı.
Görüntü Dökümü:
Erdoğan ve beraberindekilerin türbeye gelmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuranı kerim okuması
Dua edilmesi
Erdoğan ve Kahramanın örtüyü kaldırması
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