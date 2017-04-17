Dha İstanbul - (Aktüel Görüntülerle) Cumhurbaşkanı Erdoğan Yavuz Sultan Selim Türbesinde Kuran Okudu

Özgür ALTUNCU, İstanbulDHA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM Başkanı İsmail Kahraman'la birlikte Fatih'te bulunan Yavuz Sultan Selim Türbesini ziyaret etti. Erdoğan, Yavuz Selim Camii içindeki türbede Kuran-ı Kerim okudu. ardından dua edildi.



BİRLİKTE ÖRTÜYÜ KALDIRDILAR



Duanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı İsmail Kahraman'la birlikte restorasyonu tamamlanan türbe üzerindeki kaftanın örtüsünü birlikte kaldırdı.



Görüntü Dökümü:



Erdoğan ve beraberindekilerin türbeye gelmesi



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuranı kerim okuması



Dua edilmesi



Erdoğan ve Kahramanın örtüyü kaldırması



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