Dha İstanbul - (Aktüel Görüntü ile Geniş Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da Ardı Ardına...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyiy Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın anmasına katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyiy Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın anmasına katıldı. Erdoğan daha sonra Menderes ve arkadaşlarının anıt mezarlarını ziyaret etti. Erdoğan Eski Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Doğan ile Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın mezarlarına da gidip dua ettii. Erdoğan, ardından Eyüp Sultan Türbesine geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak Fatih Camii'ne giderek Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim'in türbelerini ziyaret etti
ANMALAR, ZİYARETLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan sabah ilk olarak, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölüm yıldönümünde Topkapı'daki anıt mezarda düzenlenen anma törenine katıldı. Anma törenine önce Turgut Özal'ın eşi Semra Özal geldi. Özal tören alanına sandalyeye oturarak özel asansörle indirildi. Gazetecilere kısa bir açıklama yapan Semra Özal Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törene katılacak olmasından memmuniyet duyduğunu söyledi. Semra Özal, "Bugün 'geleceğim' dedi. Çok memnun oldum"dedi. Referandum sonucunu değerlendirmesi istenen ve Başkanlık sistemini ilik olarak eşi Turgut Özal'ın gündeme getirdiğini hatırlatan bir gazeteciye Özal," Aşağı yukarı evet. Başkanlığı ilk konuşan rahmetliydi zaten. Hayırlısı inşallah" yanıtını verdi.
MENDERES'E DE DUA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özal anmasının ardından Menderes ve arkadaşlarının mezarlarını ziyaret edip dua etti. Anıt mezarın duvarlarındaki akmaya dikkat çeken Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ı yanına çağırarak düzeltilmesini istedi. Erdoğan daha sonra eski Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Doğan ile Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın mezarlarını da ziyaret etti.
ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRDÜ.
Cumhurbaşkanı Erdoğan öğle saatlerinde de Eyüp Sultan'a geldi. Kalabalığın"Başkan" sloganlarıyla karşıladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüp Sultan Türbesi'nde dua etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yine sevgi gösterileri arasında Eyüp Sultan'dan ayrılıp Fatih Camii'ne geçti. Erdoğan sırasıyla Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim türbelerini ziyaret edip dua etti.
Görüntü Dökümü
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Özal anmasından genel ve detay görüntüler
Menderes'in mezarına ziyaretten görüntüler
Eyüp Sultan'a geliş ve gidişten genel ve detay görüntüler
Korumaların vatandaşlara oyuncak dağıtması
Telefon kameralarıyla Erdoğan'ı çekenler
Erdoğan'ın türbeden çıkışı
Vatandaşların yoğun ilgisi
Erdoğan'ın çocukları sevmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kadın vatandaşı dinlemesi
Erdoğan için yapılan tezahüratlar
Erdoğan'ın aracına yürümesi
Fatih Camii'ndeki ziyaretinden görüntüler