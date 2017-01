Dha İstanbul - "Ahmet Türk Serbest Bırakılsın" Bildirisi

Akademisyen, sanatçı, yazar, gazeteci ve siyasetçilerden oluşan bir grup, yayınladıkları bir bildiriyle Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin tutuklu Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün serbest bırakılması için çağrı yaptı.



Bildiriye aralarında Orhan Pamuk, Arif Sağ, Cahit Berkay, Edip Akbayram, Rutkay Aziz, Zülfü Livaneli, Ercan Karakaş, Can Dündar, Aydın Engin ve Müjde Ar gibi isimlerin bulunduğu 142 kişi imza attı.



"Ahmet Türk'ün Sağlığından Endişeliyiz. Ahmet Türk Derhal Serbest Bırakılsın" başlığıyla tutuklu Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk'ün serbest bırakılması için hazırlanan bildiri, Taksim'deki bir otelde imzacı isimlerin katılımıyla düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu.



Toplantıya eski bakanlardan Ercan Karakaş, CHP eski milletvekili Melda Onur, Avukat Haluk İnanıcı, gazeteci Murat Çelikkan, Avukat Kemal Aytaç katıldı.



BİLDİRİ AÇIKLANDI



Grup adına bildiriyi Kemal Aytaç, okudu.



Bildiride, "Ülke tarihimizin ve siyasetimizin önemli ismi Ahmet Türk, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdürürken, görevinden alınarak tutuklanmış, önce İstanbul Silivri Cezaevi'ne daha sonra Elazığ Cezaevi'ne gönderilmiştir. Siyasetin her alanında faaliyet yürütmüş olan Ahmet Türk, bu deneyimini, şiddetten arınmış bir siyasi nezaketle yıllarca sürdürmüş saygın bir siyasetçidir. Demokrat ve barışçı kimliğiyle tanınan Ahmet Türk, yaşamı boyunca da bu ilkelere bağlı kalmış ve çok geniş, farklı çevrelerin de ilgisini, sempatisini, saygısını haklı olarak kazanmış aydın bir kişiliktir. Tutuklanma gerekçeleri belediye hizmetleriyle ilgilidir. Oysa başkanlığı süresince hakkında onlarca inceleme ve denetleme yapılmış ve sonucunda denetleyenlerce kendisine olumlu rapor verilerek teşekkür edilmiştir" denildi.



"SAĞLIK DURUMU DİKKATE ALINSIN"



Bildiride, "İlerleyen yaşı ve yaşadığı rahatsızlıklar dikkate alınmaksızın hukuksuz ve haksız yere tutuklanmıştır. Tutuksuz yargılamayı esas kabul eden bir hukuk sisteminde demokratik yollarla seçilmiş siyasetçilerin cezaevlerinde tecritte ve kötü koşullarda tutulmaları nedeniyle endişeliyiz. Ahmet Türk kalbinde pille yaşamaktadır. Cezaevi koşullarının sağlık durumunu daha da kötüleştireceği açıkça ortadayken tutuklu yargılanmasında ısrar etmenin vahim sonuçlara neden olabileceğini düşünüyoruz. Bizler, onu tanıyor, biliyor ve aşağıda imzası bulunanlar olarak, sağlık durumu da dikkate alınarak Ahmet Türk'ün derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz" ifadelerine yer verildi.



İMZACI İSİMLER OKUNDU



Bildirinin okunmasının imzacılar Ahmet Türk'ün serbest bırakılması için düşüncelerini ifade ettiler. Ardından imzacı 142 isim tek tek okundu. Bildiriye imza atan bazı isimler şunlar:



"Arif Sağ, Aydın Engin, Barış Atay, Baskın Oran, Belkıs Akkale, Cahit Berkay, Can Dündar, Edip Akbayram, Erol Katırcıoğlu, Fehim Işık, Tarhan Erdem, Ferhat Tunç, Fikret Kuşkan, Gencay Gürsoy, Hilmi Yarayıcı, Jülide Kural, Kemal Aytaç, Hüseyin Turan, Mazlum Çimen, Murat Belge, Nebil Özgentürk, Müjde Ar, Metin Özülkü, Orhan Pamuk, Özgür Mumcu, Rıza Türmen, Turgay Olcayto, Yılmaz Odabaşı, Zülfü Livaneli, Sezgin Tanrıkulu, Rutkay Aziz."



