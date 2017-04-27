Dha İstanbul -  Afad Ekipleri Kilyos'ta

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL DHA



Kilyos'da Karadeniz açıklarında Rus askeri gemisi ile kargo gemisinin çarpışması haberinin ardından İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD)'ne ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler Kilyos sahiline geldi.



Saat 15.30 sıralarında bölgeye gelen ekiplerinin, kurtarılan gemi personelinin Kilyos sahiline getirilmesi ihtimali nedeniyle tedbiren geldikleri öğrenildi. Öte yandan Kilyos sahili bölgesinde de İstanbul İtfaiyesine bağlı bir helikopterinin uçtuğu görüldü.



Görüntü Dökümü



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-Helikopterden görüntüler



-Helikopterin kıyıda uçuşuçuşu



-AFAD ekipleri



-Genel ve detaylar