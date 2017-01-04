Haber - Kamera: Sinan BİLGİLİ / İstanbul DHA
Reina'daki terör saldırısında hayatını kaybeden 39 kişinin Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Bugün de son kalan cenaze olan Filistin asıllı Suudi Arabistan vatandaşı Ahmed Abbolos'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Abbolos'un cenazesi ülkesine gönderilmek üzere Atatürk Havalimanı'na götürüldü. Böylece saldırıda hayatını kaybeden 39 kişinin tamamının cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alınmış oldu.
Görüntü Dökümü:
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-Cenaze aracının çıkışı
-Adli Tıp Kurumu
-Detaylar
Dha İstanbul- Adli Tıp Kurumu'ndaki Son Cenaze de Alındı
Haber - Kamera: Sinan BİLGİLİ / İstanbul DHAReina'daki terör saldırısında hayatını kaybeden 39 kişinin Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.
Haber - Kamera: Sinan BİLGİLİ / İstanbul DHA
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