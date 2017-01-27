Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün Adli Tıp Kurumu yapılanmasına yönelik bugün operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında örgütün şifreli mesajlaşma programı 'ByLock' kullandığı belirlenen kişilerin de bulunduğu 11 personel gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Dha İstanbul- Adli Tıp Kurumu'na "Bylock" Operasyonu: 11 Gözaltı
Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHAİstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün Adli Tıp Kurumu yapılanmasına yönelik bugün operasyon düzenlendi.
Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA