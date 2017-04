Erdoğan, Referandum Zaferinin Ardından Özal'ın Mezarında

Referandum galibiyetinden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün, ölüm yıldönümü olan Turgut Özal'ı mezarında ziyaret etti.

REFERANDUM SONRASI ERDOĞAN'IN İLK ZİYARETİ

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 24. yıl dönümü nedeniyle Topkapı'da bulunan Anıt Mezar'da anma töreni düzenlendi. Tarihi referandum sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk ziyareti de Turgut Özal'ın anıt mezarı oldu.

SEMRA ÖZAL'LA SOHBET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, TBMM başkanı İsmail Kahraman ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile birlikte gittiği anıt mezarda ilk olarak merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın eşi Semra Özal ile bir süre sohbet etti.

"HER GÜN DAHA DA ARTIYOR ACISI"

Semra Özal acısının ve özleminin her gün daha çok arttığını söyleyerek, "Her gün daha da artıyor acısı özlemi her gün daha da çoğalıyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Çok zor.. Allah razı olsun Cumhurbaşkanı bizi hiç bırakmıyor. Her zaman hatırımızı sorar, arar eksik olmasın. Bugün de geleceğim dedi. Çok memnun oldum" diye konuştu.

SEMRA ÖZAL: BAŞKANLIĞI İLK KONUŞAN RAHMETLİYDİ

Referandum sonuçlarını nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Semra Özal, sonuçların normal olduğunu söyledi. Özal, "Başkanlığı ilk konuşan rahmetiydi zaten hayırlısı inşallah" dedi.

ERDOĞAN, MESAJ YAYINLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

"Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, milletimizin yetiştirdiği seçkin devlet adamlarından ve siyasetçilerden biri olarak, ülkemizin kalkınmasına katkıları, değerli icraat ve hizmetleriyle her zaman saygıyla yad edilecektir. Seksenli yıllarda ülkemizde demokrasinin tekrar canlanmasında da önemli rol oynayan merhum Özal, aziz milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahiptir. Merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'a vefatının 24. yıl dönümünde Allah'tan rahmet diliyor; kendisini saygıyla anıyorum."