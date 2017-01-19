Dha İstanbul - Abonelerimizin Dikkatine Açıklaması

Bişkek'te düşen ACT Havayolları'na ait uçakta yaşamını yitiren Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı, İkinci Pilot Kazım Öndül ile Teknisyen İhsan Koca için Ataköy 5. Kısım Camii'nde tören düzenleniyor.

Dha İstanbul - Abonelerimizin Dikkatine Açıklaması

Bişkek'te düşen ACT Havayolları'na ait uçakta yaşamını yitiren Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı, İkinci Pilot Kazım Öndül ile Teknisyen İhsan Koca için Ataköy 5. Kısım Camii'nde tören düzenleniyor.

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İstanbul DHA

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