Dha İstanbul - Abdullah Gül Oyunu Kullandı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül,



" (Oyunuzun rengi merak ediliyor sorusu) Muhakkak ki herkesin bir tercihi var. Herkes vatandaşlık görevini yaptı. Bütün millet gibi biz de o kabinde tercihimizi yaptık"



Haber-Kamera: Enver ALAS, İstanbul / DHA



11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, referandum oyunu Beykoz Şehit İsmail Kefal İlkokulu'nda 1129 nolu sandıkta kullandı.



Abdullah Gül, saat 12.35 sıralarında oy kullanacağı Çubuklu Mahallesi'ndeki Şehit İsmail Kefal İlkokulu'na eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte geldi. Oy kullanacağı sınıfın önünde vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Gül, fotoğraf çektirdi. Ardından sandık görevlileriyle selamlaşan Gül çifti oy pusulalarını aldı.



"ŞİMDİ MİLLETİN SÖZÜNÜ İŞİTMEK GEREKECEK"



Abdullah Gül oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Vatandaşlık görevimizi yaptık. Demokrasilerde önemli konular böyle tartışılıyor. Nihayetinde halkın önüne geldikten sonra da son söz milletin oluyor. Şimdi milletin sözünü işitmek gerekecek; ondan sonra saygıyla karşılamak. Türkiye'nin hep geleceğe bakması, Türkiye'nin geleceğe için bütün vatandaşlarımızın mutluluğu için gelecekle daha çok ilgilenilir. İnşallah iyi olur" diye konuştu.



OYUNUZUN RENGİ NEDİR? SORUSUNA YANIT



Bir gazetecinin, "Sizin oyunuzun rengi nedir? Hepimiz merak ediyoruz" şeklindeki sorusun Abdullah Gül, "Açılınca hepsi çıkacak artık" şeklinde yanıt verdi.



"BÜTÜN MİLLET GİBİ BİZ DE O KABİNDE TERHCİMİZİ YAPTIK"



Muhabirin "Özellikle sizin ki çok merak ediliyor" ifadeleri üzerine de Gül, "Muhakkak ki herkesin bir tercihi var. Herkes vatandaşlık görevini yaptı. Tercihimizi bütün millet gibi biz de o kabinde tercihimizi yaptık. Onların hepsi toplanacak ve milletin sözü olarak ortaya çıkacak" şeklinde konuştu.



Abdullah Gül'e okuldan ayrılırken de çevredekiler ilgi gösterdi. Gül aracına bindikten sonra yanına yaklaşan tekerlekli sandalyedeki bir engelli kişinin fotoğraf çekilme talebini geri çevirmedi. Aracından tekrar inen Gül, fotoğraf çekildikten sonra ayrıldı.



Görüntü Dökümü



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-Abdullah Gül ve eşinin sınıfa girişi



-Sandık görevlileriyle selamlaşma



-Kabine girişleri



-Oy verme işlemi



-Açıklamalar



-Aracına binişi



-Engelli bir vatandaşla resim çekilmesi



-Genel ve detaylar



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