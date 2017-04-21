Dha İstanbul- 6 İlde Kaçak Sigara Operasyonu: 30 Gözaltı

Haber: Çağatay KENARLI İstanbul DHA



İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, kaçak sigara üreten ve piyasaya sürdüğü belirlenen 30 kişi gözaltına alındı.



İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara üreten ve piyasaya süren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı çalışma sonucunda 6 ilde 44 kişiyi tespit etti. Sabah saatlerinde İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 44 kişiden 30'unu yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında İstanbul dışında bazı adreslerde aramaların devam ettiği öğrenildi.