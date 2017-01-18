Dha İstanbul - 54 İlde 243 TSK Personeline Yönelik Fetö/pdy Operasyonu

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHAİstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türkiye genelinde 54 ilde terör örgütü FETÖ/PDY adına faaliyet gösteren ve 'Bylock' kullandığı tespit edilen çeşitli rütbelerde 243 Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelini yakalamaya yönelik operasyon başlattı.

Dha İstanbul - 54 İlde 243 TSK Personeline Yönelik Fetö/pdy Operasyonu

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türkiye genelinde 54 ilde terör örgütü FETÖ/PDY adına faaliyet gösteren ve 'Bylock' kullandığı tespit edilen çeşitli rütbelerde 243 Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelini yakalamaya yönelik operasyon başlattı. Eş zamanlı olarak başlatılan operasyonda şüphelilerin ev ve işyerlerinde aramalar devam ediyor.

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