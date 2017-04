Dha İstanbul -  5 Yaşındaki Yaren'in Öldüğü Hafriyat Kamyonu Kazasında Keşif Kararı

Baba Ernaim Aluç,



"Yardım etmesi gerekirken kaçmasının sebebi ne? Öncelikle insaniyet"



Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA



Sarıyer'de hafriyat kamyonunun babaanne ve elinden tuttuğu torunlarına çarparak 5 yaşındaki Yaren'in ölümüyle sonuçlanan kazaya ilişkin davanın görülmesine başlandı.



Bilirkişi raporuyla kendisi de kusurlu bulunan babaanne Hatice Aluç, şoförden şikayetçi oldu. Tutuklu kamyon şoförü Erdal Yavuz ise "Olaydan sonra 4 aydır uyuyamıyorum" diyerek tahliyesini talep etti.



İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Erdal Yavuz getirildi. Tutuksuz sanıklar Sandy Yahni, Mehmet Sami Erdoğan, Abdullah Derya ve müşteki-sanık Yaren'in babaannesi Hatice Aluç de duruşmada hazır bulundular. Ölen Yaren'in annesi İcran Aluç ve babası Ernaim Aluç da müşteki olarak duruşmaya katıldılar.



Sanık Erdal Yavuz savunmasında, "Olay günü yönetimimde olan 34 UP 9758 plakalı kamyonla Adnan Kahveci Bulvarı'ndan Vatan Caddesi'ne doğru geçiş yapacaktım. Olay yerinde sağlı sollu araçlar park halindeydi. Caddeye çıkmak için iki manevra yapmak zorunda kaldım. İkinci manevrayı yaptığım sırada bir ses duydum. Arabayı durdurarak indiğimde maktul ve müştekiye çarpmış olduğumu fark ettim. Aracın sağ ön lastikleri civarında çarpma olmuş. Bu kamyonun kör noktasıdır. Olay bu şekilde meydana gelmiştir. Kaza sonrasında halkın bana yönelik herhangi bir eylem gerçekleştirmesinden korktuğum için olay yerinden uzaklaştım ve Tarabya Karakolu'na teslim oldum. Bu olaydan dolayı çok üzgünüm. Olaydan sonra 4 aydır rahat uyuyamıyorum" dedi.



"YARALANDIM, ŞİKAYETÇİYİM"



Bastonuyla yürüyen müşteki-sanık Hatice Aluç ise mübaşirin yardımıyla sanık sandalyesine getirildi. Hatice Aluç, "Ben torunlarımı her zaman okula götürüyordum. Olay günü de okula giderken söz konusu kaza meydana geldi. Gıdım gıdım gidiyorduk. Ben yaralandım. Torunum Yaren vefat etti. Bu olaydan ötürü karşı taraftan şikayetçiyim" dedi. Hatice Aluç'una avukatı, müvekkilinin olaydan sonra psikolojik tedavi gördüğünü ifade etti. Diğer sanıklar ise olay günü park yasağı olmayan yere araçlarını park ettiklerini, olayda kusurlarının bulunmadığını öne sürdüler.



"YARDIM ETMESİ GEREKİRKEN KAÇMASININ SEBEBİ NE?"



Şikayetçi baba Ernaim Aluç, olayı sonradan öğrendiğini belirterek "Olayı gören esnaftan öğrendiğime göre, kamyon şoförü yolun darlığı nedeniyle iki manevra yapıp durduğu esnada çocukların ve annemin karşıya geçmek istemiş, o sırada kamyon şoförünün elinde cep telefonu varmış, durmadan ezip geçmiş. Esnaf 'çocuğu ezdin' diyerek arkasından bağırmış. Olay saati caddenin kalabalık olduğu bir saattir. Çocukların öğle vakti, okula gideceği yerde ne işi var? Bu saatte kamyonun o yere gitmesinin doğru olmadığı kanaatindeyim. Yardım etmesi gerekirken kaçmasının sebebi ne? Öncelikle insaniyet. Annem dışındaki sanıklardan şikayetçiyim" dedi.



"ŞİKAYETÇİYİM"



Şikayetçi anne İcran Aluç da "Olay günü işteydim. Haber verilmesi üzerine öğrendim. Olay sırasında oğlum da babaannesinin yanındaymış. Bana anlattığına göre, babaannesinin kamyonun altına düştüğünü, kendisinin kamyonun rüzgarıyla dış tarafa savrulduğunu söylemişti" diyerek Hatice Aluç dışındaki sanıklardan şikayetçi olduğunu belirtti.



"TAHLİYE EDİLSİN"



Tutuklu sanık Erdal Yavuz'un avukatı, müvekkilinin kaçma şüphesinin olmadığını, olayla ilgili görüntülerin dosyada mevcut olduğunu belirterek "Delilleri karartma imkanı yoktur. 30 yıldır aynı yerde ikamet etmektedir. Olay sonrası kendisi teslim olmuştur. Kaçma ihtimali yoktur. 3 çocuğu ve bir torunuyla yaşamaktadır. İddiananede kazanın oluşumuna birden fazla neden gösterilmiş ve birden fazla kişinin neden olduğu belirtilmiştir. Üst sınır 15 yıl denilerek tutuklu bukundurulması doğru değildir. Bu nedenlerle tahliyesini talep ederim" diye konuştu.



"OLAY YERİNDE KEŞİF YAPILSIN"



Olay yerinde keşif yapılmasını, görüntülerin de bir analizci tarafından analiz edilmesi gerektiğini belirten Şikayetçi avukatı Nebi Alıcı ise, "Her ne kadar iddianamede olay taksirle adamöldürme nitelemesi yapılmışsa da sanık Erdal, kazanın meydana geldiği sırada sağa ve sola baktığını belirtmektedir. Olaydaki konumu dikkate alındığında bize göre olası kasıtla adam öldürme suçunun unsurları bulunabilir. Dolayısıyla bu suç daha ağırdır. Bu yüzden sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilsin" dedi. Diğer sanık avukatları da olay yerinde keşif yapılması talebinde bulundu.



OLAY YERİNDE KEŞİF YAPILACAK



Mahkeme heyeti, olay yerinde 8 Mayıs'ta saat 14.00'da keşif yapılmasına ve sonrasında kusur oranlarının belirlenmesi için dosyanın Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderilmesine hükmetti. Heyet, somut delillerin varlığı, öngörülen ceza miktarına göre tutuklama tedbirinin ölçülü olduğu, adli kontrolün yeterli olmayacağı nedenleriyle sanık Erdal Yavuz'un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.



İDDİANAME



İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 12 Aralık 2016'da günü, saat 11.50'da sanık Erdal Yavuz'un harfiyat kamyonuyla Adnan Kahveci Caddesini takiben Vatan Caddesi istikametine dönüş manevrası yaptığı, bu sırada karşıya geçmekte olan babaanne Hatice Aluç ve elinden tuttuğu torunları Yaren Aluç ve Yusuf Aluç'a çarptığı anlatılıyor. Yaren'in çarpma sonucu olay yerinde öldüğü, Hatice Aluç'un ise vücudunda kemik kırığı oluşacak ve hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı, Yusuf'un ise yara almadan kurtulduğu belirtiliyor. Bilirkişi raporunda, trafik kurallarını ihlal eden şoför Erdal Yavuz ve babaanne Hatice Aluç'un kusurlu bulunduğu anlatılan iddianamede, kamyonun cadde girişinde park eden araçlar nedeniyle zorlandığı, iki manevrayla giriş yaptığı, araçlara çarpmamak için aracını kontrol ettiği sırada kamyonun önüne fırlayan yayaları görmeyerek kazaya sebebiyet verdiği, bu nedenle park eden araçların da kusurlu olduğunun tespit edildiği de yer alıyor. "Müşteki-sanık" babaanne Hatice Aluç'un "Taksirle birinin ölümüne neden olmak" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istenirken; tutuklu kamyon şoförü Erdal Yavuz ile yol kenarına park eden Abdullah Derya, Mehmet Sami Erdoğan ve Sandy Yahni'nin ise "Taksirle bir kişinin ölümüne bir kişinin ise yaralanmasına neden olmak" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisleri isteniyor.



Görüntü (ARŞİV)



--



-Kazayla ilgili arşiv görüntü