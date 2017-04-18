Dha İstanbul - 150 Çocuk, 23 Nisan'da "Barış" İçin Çalacak

Haber - Kamera: Orhan SENCER / İstanbul DHA



"Barış için Müzik" orkestralarından 150 çocuk, "23 Nisan Konseriö için bir araya gelecek.



İstanbul, Bursa ve Adalar'da eğitim gören Barış için Müzik çocuk ve gençlik orkestraları, şef Felix Briceno yönetiminde 23 Nisan Pazar günü saat 17.00'de Zorlu PSM'nin ev sahipliğinde Ana Tiyatro'da "23 Nisan Konseri" verecek.



Barış için Müzik İstanbul, Barış için Müzik Bursa ve Barış için Müzik Adalar çocuk ve gençlik orkestralarının vereceği 23 Nisan konserinde, 150 çocuk aynı sahnede klasik batı müziğinin önde gelen bestecilerinden eserler seslendirecek. Sunuculuğunu, TV yapımcısı ve oyuncu Osmantan Erkır'ın üstleneceği konserde orkestrayı, Barış için Müzik Vakfı'nda konuk eğitmen olan El Sistema Venezuela kökenli müzisyen Félix Briceño yönetecek. Konserin destekçisi Zorlu Holding ve mekan destekçisi Zorlu Performans Sanatları Merkezi olacak. Saat 17.00'de başlayacak konserin tüm gelirinin, daha çok çocuğu müzikle buluşturmaya devam edebilmesi için Barış için Müzik Vakfı'na aktarılacağı açıklandı.



İmkanları sınırlı çocuk ve gençlere ücretsiz müzik eğitimi olanağı sağlayan bir kurum olan Barış için Müzik Vakfı'nda yaşları 7 ile 20 arasındaki 400'e yakın çocuk ve genç, kendilerine sağlanan enstrüman ve eğitmenlerle ücretsiz çok sesli evrensel müzik eğitimi alıyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), 2013 yılından bu yana Barış İçin Müzik Vakfı'na kurumsal destek veriyor.



Görüntü Dökümü:



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-Çocukların eğitimlerinden görüntüler



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