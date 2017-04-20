Dha İstanbul- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Gişe Çalışması Başladı

Haber- kamera: Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL DHA15 Temmuz Şehitler Köprüsündeki gişelerin kaldırılması için çalışmalar başladı.

Dha İstanbul- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Gişe Çalışması Başladı

Haber- kamera: Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL DHA

15 Temmuz Şehitler Köprüsündeki gişelerin kaldırılması için çalışmalar başladı. 

15 Temmuz Şehitler serbest geçiş çalışmaları kapsamında gece saatlerinde hazırlıklara başlanmıştı. Işıklı uyarı levhaları konulan köprünün Avrupa-Anadolu geçişinde toplam 8 gişeden 4'ü trafiğe kapatıldı. Sabah saat 08.00'da ekipler köprüye gelerek çalışmalara başladı. Çalışmalarda ilk aşamada 4 gişede serbest geçişe açılacak. Ardından ise diğer 4 şeritte çalışmalar yapılacak.

15 Temmuz Şehitler köprüsünü kullanan sürücüler trafiğin rahatlayacağını belirtti

Çalışmaların ise 15 Temmuz'da tamamlanacağı öğrenildi.

 

Görüntü dökümü:

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-Köprüdeki gişelerden görüntü

-Yoldaki çalışmalar

-Sürücüler ile röp

-Genel ve detay görüntüler

 

GECE GÖRÜNTÜLERİ

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-Köprüdeki ışıklı uyarılar 

-Görevlilerin 4 şeridi kapaması

-Yoldaki çalışmalar 

-Genel ve detaylar

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