Dha İstanbul- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Gişe Çalışması Başladı
Haber- kamera: Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL DHA15 Temmuz Şehitler Köprüsündeki gişelerin kaldırılması için çalışmalar başladı.
Haber- kamera: Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL DHA
15 Temmuz Şehitler Köprüsündeki gişelerin kaldırılması için çalışmalar başladı.
15 Temmuz Şehitler serbest geçiş çalışmaları kapsamında gece saatlerinde hazırlıklara başlanmıştı. Işıklı uyarı levhaları konulan köprünün Avrupa-Anadolu geçişinde toplam 8 gişeden 4'ü trafiğe kapatıldı. Sabah saat 08.00'da ekipler köprüye gelerek çalışmalara başladı. Çalışmalarda ilk aşamada 4 gişede serbest geçişe açılacak. Ardından ise diğer 4 şeritte çalışmalar yapılacak.
15 Temmuz Şehitler köprüsünü kullanan sürücüler trafiğin rahatlayacağını belirtti
Çalışmaların ise 15 Temmuz'da tamamlanacağı öğrenildi.
Görüntü dökümü:
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-Köprüdeki gişelerden görüntü
-Yoldaki çalışmalar
-Sürücüler ile röp
-Genel ve detay görüntüler
GECE GÖRÜNTÜLERİ
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-Köprüdeki ışıklı uyarılar
-Görevlilerin 4 şeridi kapaması
-Yoldaki çalışmalar
-Genel ve detaylar