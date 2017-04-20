Dha İstanbul- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Gişe Çalışması Başladı

Haber- kamera: Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL DHA



15 Temmuz Şehitler Köprüsündeki gişelerin kaldırılması için çalışmalar başladı.



15 Temmuz Şehitler serbest geçiş çalışmaları kapsamında gece saatlerinde hazırlıklara başlanmıştı. Işıklı uyarı levhaları konulan köprünün Avrupa-Anadolu geçişinde toplam 8 gişeden 4'ü trafiğe kapatıldı. Sabah saat 08.00'da ekipler köprüye gelerek çalışmalara başladı. Çalışmalarda ilk aşamada 4 gişede serbest geçişe açılacak. Ardından ise diğer 4 şeritte çalışmalar yapılacak.



15 Temmuz Şehitler köprüsünü kullanan sürücüler trafiğin rahatlayacağını belirtti



Çalışmaların ise 15 Temmuz'da tamamlanacağı öğrenildi.







Görüntü dökümü:



---------------



-Köprüdeki gişelerden görüntü



-Yoldaki çalışmalar



-Sürücüler ile röp



-Genel ve detay görüntüler







GECE GÖRÜNTÜLERİ



---------------



-Köprüdeki ışıklı uyarılar



-Görevlilerin 4 şeridi kapaması



-Yoldaki çalışmalar



-Genel ve detaylar