Dha İstanbul - 15 Temmuz'da TRT ve Digitürk'ün Yayınını Kesme Girişimi Davası

Tutuklu sanık Albay Hamdi Acar,



" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'bu bir kontrollü darbedir' sözlerinin dikkate alınmasını ve üzerine gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kurgu da olsa, kontrollü de olsa, kontrolsüz de olsa bizi terörle mücadele var diye sokağa döktüler. Ben çocuğumun büyüdüğünü görmek istiyorum. Ömür boyu burada kalma durumumuz da var"



" Genelkurmay Başkanlığı, komutanlar, 'Kışlayı terk etmeyin' emrini neden zamanında vermedi"



Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA



TRT ve Digitürk'ün yayınını kesmek için hareket eden 58'sı tutuklu 96 kişi hakkında açılan davanın 8. duruşmasında tutuklu sanık Albay Hamdi Acar savunmasını yaptı. Sanık Acar, Digitürk'ün yayın akışının devamının sağlanması yönünde emir aldığını ve Digitürk binasına gittiklerini anlattı. Sanık Acar, "Digitürk'e ulaştığımızda kapıdaki güvenlik görevlisiyle konuştum. Bu güvenlikçide darbe varmış gibi panik havasını görmedim. Bir süre sonra bulundukları yere sivil giyimli polislerin geldi. Polislere terörle mücadele kapsamında buraya geldiğimizi anlattım. Digitürk binasında ilk kez polisten 'Darbe' ifadesini duydum. Önce inanmadım. Polis memuru telefonundan köprüde yaşananları ve Özel Harekat Daire Başkanlığı'nın bombalanmasına ilişkin görüntüleri gösterdi. Polise yanlışlık varsa çözüleceğini söyledim. Durumu anladığımda polisle birlikte hareket ettim. Biz bir badirenin içine sokulduk" diye konuştu.



"ÖRGÜT ÜYELİĞİ SUÇLAMASINI KABUL ETMİYORUM"



"Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" diyen sanık Acar, "FETÖ /PDY terör örgütü üyeliği suçlamasını kabul etmiyorum. Bank Asya'da hesabım yok. Bylock kullanmadım. Eşim de ev hanımıdır, örgütle bir bağlantısı da yoktur" diye konuştu.



"TSK İLE TÜRK MİLLETİ ARASINA KAN SOKMUŞLARDIR"



Maddi delilin ortaya çıkarılması için samimi olarak beyanda bulunduğunu söyleyen Acar, "15 Temmuz Türkiye'nin en karanlık hadisesidir. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Türk Milleti arasına kan sokmuşlardır. TSK ile emniyet arasına kan sokmuşlardır" şeklinde konuştu.



"KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİNİN DİKKATE ALINMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"



"15 Temmuz bir askeri plan değildir. Darbenin 03.00'da yapılacağı ancak erkene çekildiği söyleniyor. Askeri plan deşifre olsa iptal edilirdi. 9 aydır anlayamadığım başarısız olacağı belliyken neden erkene çektiler" diyen sanık Hamdi Acar, "'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'bu bir kontrollü darbedir' sözlerinin dikkate alınmasını ve üzerine gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kurgu da olsa, kontrollü de olsa, kontrolsüz de olsa bizi terörle mücadele var diye sokağa döktüler. Ben çocuğumun büyüdüğünü görmek istiyorum. Ömür boyu burada kalma durumumuz da var. Genelkurmay Başkanlığı, komutanlar, 'Kışlayı terk etmeyin' emrini neden zamanında vermediler" ifadelerini kullandı.



"BU TUZAĞIN FAİLLERİNİN BULUNMASINI İSTİYORUM"



"Bu tuzağı kim kurdu, amacı, hedefleri neydi, kime hizmet ediyordu" diyen sanık Hamdi Acar, "Bu tuzağın faillerinin bulunmasını istiyorum. Darbeye iştirak etmedim. Yurtta Sulh whatsapp grubunda da yokum. Toplantılara katılmadım" diyerek, kanuna aykırı emir almadığını söyledi.15 Temmuz darbe girişiminden önce bazı gazetelerde FETÖ'nün darbe yapacağı yönünde köşe yazıların olduğunu belirten Sanık Acar, Genelkurmay Başkanlığı'nın bunu ihbar kabul edip işlem yapmış olması gerektiğini belirtti. Acar'ın savunmasının alınmasına ara veren mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi.