Dha İstanbul - 1 Mayıs Tertip Komitesi, Kazancı Yokuşu'nda Anma Yaptı (2)
1 Mayıs 2017 Tertip Komitesi, 1 Mayıs kutlamalarında hayatını kaybeden işçileri anmak için Taksim Kazancı Yokuşunda bir araya geldi.
1 Mayıs 2017 Tertip Komitesi, 1 Mayıs kutlamalarında hayatını kaybeden işçileri anmak için Taksim Kazancı Yokuşunda bir araya geldi. DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş Başkanı Lami Özgen, Türk Tabipler Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, TMMOB Genel Başkanı Emin Koramaz, CHP İstanbul İl Sekreteri Hakkı Sağlam ile HDP MYK üyesi Sezai Temelli'nin aralarında bulunduğu topluluk, Gümüşsuyu'ndan Kazancı Yokuşu'na yürüdü.
Polis bu sırada çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. Topluluk, "Emek, Barış, Demokrasi için Yaşasın 1 Mayıs" yazılı pankart açtı. "Yaşasın 1 Mayıs", "Biji Yek Gulan", "Taksim 1 Mayıs alanıdır" diye sloganlar atıldı.
Türkiye ve dünyanın değişik bölgelerinde 1 Mayıs kutlamalarında hayatını kaybedeler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Bu sırada hayatını kaybedenlerin isimleri okundu. Açıklamalar sonrası, Kazancı Yokuşu'na 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenler için karanfil bırakıldı.
Topluluk daha sonra İstiklal Caddesi'nde, 1 Mayıs 2017'de Bakırköy Halk Pazarı'nda düzenlenecek kutlama için bildiri dağıttı.
Görüntü dökümü
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-Anmanın yapılacağı alanda polisin önlemi
-Taksim'de toplanan grup
-Yürüyüş
-Sloganlar
-Açılan pankart ve dövizler
-DİSK Genel Başkanı Kani Beko'nun konuşması
Kesk Eş Başkanı Lami Özgen'in konuşması
Türk Tabipler Birliği Genel Başkanı Raşit Tükel'in konuşması
-TMMOB Genel Başkanı Emin Koramaz'ın konuşması
-Ölenlerin anısına karanfil bırakılması
-Genel ve detay görüntüler - İstanbul