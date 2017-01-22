Dha Dışhaber: Papua Yeni Gine'de 8 Büyüklüğünde Deprem

ABD Jeolojik Gözlem Merkezi, Güneybatı Pasifik ülkelerinden Papua Yeni Gine'de 8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleştiğini duyurdu.

Dha Dışhaber: Papua Yeni Gine'de 8 Büyüklüğünde Deprem

ABD Jeolojik Gözlem Merkezi, Güneybatı Pasifik ülkelerinden Papua Yeni Gine'de 8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleştiğini duyurdu. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, Papua Yeni Gine ve çevredeki adalarda, yeryüzünden 167 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin dev boyutlu dalgaları tetikleyebileceği uyarısında bulundu.


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