ABD Jeolojik Gözlem Merkezi, Güneybatı Pasifik ülkelerinden Papua Yeni Gine'de 8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleştiğini duyurdu. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, Papua Yeni Gine ve çevredeki adalarda, yeryüzünden 167 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin dev boyutlu dalgaları tetikleyebileceği uyarısında bulundu.
Dha Dışhaber: Papua Yeni Gine'de 8 Büyüklüğünde Deprem
ABD Jeolojik Gözlem Merkezi, Güneybatı Pasifik ülkelerinden Papua Yeni Gine'de 8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleştiğini duyurdu.
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