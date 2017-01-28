Dha Dış Haber - Trump'tan Bir Kararname Daha (2)

Trump, Hristiyan Yayın Ağı'na verdiği bir röportajda, zulme uğrayan Hristiyanlara, ABD'ye sığınmaları için öncelik vereceğini söyledi.



Suriyeli Hristiyan sığınmacıların ABD'ye sığınmalarının olanaksız ya da çok zor olduğunu söyleyen Trump, "Müslüman olanlar gelebilsin ama Hristiyan olanlar gelemesin. Böyle haksızlık olmaz, kafalar kesiliyor ama en çok Hristiyanların kafaların kesiyorlar. Bu haksızlığa karşı çıkmak için onlara yardım edeceğiz" dedi.