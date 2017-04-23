Dha Dış Haber - Fransa Cumhurbaşkanlığı Seçimleri: Aşırı Sağcı Marinne Le Pen ve Macron İkinci Tura...

Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerin ilk turunda saat 20.00 sonuçlarına göre bağımsız parti adayı Emmanuel Macron ile radikal sağcı Ulusal Cephe Partisi başkanı Marine Le Pen yüzde 23 oy oranıyla önde gidiyor. Her iki adayın aynı oranda oy kazanması seçimlerde sürpriz oldu.



Seçimlerde diğer sürpriz ise Cumhuriyetçiler Partisinden François Fillon ile Sol Parti adayı Jean-Luc Melenchon yüzde 19 oy oranıyla üçüncülüğü paylaşması oldu. Dördüncü sırada bulunan Sosyalist Parti adayı Benoit Hamon ise yüzde 7 oy alabildi. Kesin sonuçların gece yarısı netleşmesi bekleniyor.



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