Dha Dış Haber - Fransa Anayasa Konseyi, 'Soykırım' Ceza Yasasını İptal Etti

FRANSA Anayasa Konseyi, Ermeni Soykırımı iddialarının inkarına yönelik ceza yasasını bir kez daha iptal etti.

Dha Dış Haber - Fransa Anayasa Konseyi, 'Soykırım' Ceza Yasasını İptal Etti

FRANSA Anayasa Konseyi, Ermeni Soykırımı iddialarının inkarına yönelik ceza yasasını bir kez daha iptal etti. Kararda, ifade özgürlüğü vurgusu yapıldı.

Haber: Cemal Engin AKGÜRBÜZ/FRANSA,

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