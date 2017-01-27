FRANSA Anayasa Konseyi, Ermeni Soykırımı iddialarının inkarına yönelik ceza yasasını bir kez daha iptal etti. Kararda, ifade özgürlüğü vurgusu yapıldı.
Haber: Cemal Engin AKGÜRBÜZ/FRANSA,
Dha Dış Haber - Fransa Anayasa Konseyi, 'Soykırım' Ceza Yasasını İptal Etti
FRANSA Anayasa Konseyi, Ermeni Soykırımı iddialarının inkarına yönelik ceza yasasını bir kez daha iptal etti.
FRANSA Anayasa Konseyi, Ermeni Soykırımı iddialarının inkarına yönelik ceza yasasını bir kez daha iptal etti. Kararda, ifade özgürlüğü vurgusu yapıldı.
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