Dha Dış Haber - Bağdat Büyükelçisi Yıldız'dan Kerkük Açıklaması

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Türkmeneli Televizyonu Genel Müdürü Yalman Haceroğlu'na özel röportaj verdi. Büyükelçisi Yıldız röportajda, Türkiye'nin Kerkük'te emrivakiyi reddettiğini belirtti. Yıldız, Kerkük'ün geleceğine tüm etnik gruplarıyla Kerküklülerin karar vermesi gerektiğini söyledi.



Türkmeneli Televizyonu Genel müdürü Yalman Haceroğlu'na özel röportaj veren Yıldız, Başbakan Binali Yıldırım'ın Irak Başbakanı Haydar El Ibadi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Kerkük'le ilgili hemfikir olduklarını kaydetti. Yıldız, şöyle devam etti:



"Cuma günü Irak Başbakanı Haydar El İbadi ile Başbakanımız Binali Yıldırım bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin gerçekleştirilmiş olması bile içinde bulunduğumuz ortamda Türkiye-Irak İlişkileri için çok önemlidir ve görüşme münhasıran diyebileceğim şekilde Kerkük üzerine cereyan etti. Görüşmede biz çok net bir şekilde Irak Merkezi Hükümeti ile bu konuya aynı şekilde yaklaştığımızı görme imkanı bulduk ve sayın başbakanımız bu görüşme sırasında Irak'ın toprak bütünlüğünün, egemenliğinin, birliğinin Türkiye açısından son derece önemli olduğunu vurguladı. Bu konuda bir mutabakat sağlandı. Dolayısıyla o hep bahsettiğimiz şey aslında Irak-Türkiye ilişkileri bağlamında bu görüşme ile de teyit edilmiş oldu. İlişkilerde ufak tefek iniş çıkışlar yaşansa dahi ilişkilere ve Türkiye'nin, Irak'ın birliğine, bütünlüğüne egemenliğine bakışı esasen aynıdır, sabittir ve bu ilişkiler Türkiye'nin bu yaklaşımı çerçevesinde de sağlam bir zemin üzerine dayanmaktadır."



'KERKÜK'ÜN GELECEĞİNE KERKÜKLÜLER KARAR VERMELİ'



Yıldız, Kerkük'ün geleceğine tüm etnik gruplarıyla Kerküklülerin karar vermesi gerektiğini söyleyerek şunları söyledi:



"Kerkük sorunu, çözümü tabiki Türkiye'nin kendine ait ve şuana kadar özetlediğim o perspektifi esasen müstekil bir perspektif değildir. Türkiye'nin kendine özgü bir çözümü yoktur. Türkiye'nin çözümü Kerküklülerin Kerkük'ün geleceğine karar vermeleri gereği üzerinde odaklanır. Türkiye'nin hesabı budur ve zaten bu son dönemdeki bütün bu oldubittilere de çok kararlılıkla sesimizi yükseltmemizin nedeni de budur. Daha bu anlayışı temelden çiğneyen, bu ilkeyi hiçe sayan bu yaklaşıma o yüzden sesimizi yükseltiyoruz. Çünkü çözümü baştan imkansız kılıyor. Zira tüm Kerküklüler açısından herkesin eşit söz sahibi olması gereken bu çözümü sadece bir grubun ukdesine bırakmak Kerkük'ün geleceğinde ilk başta yanlış adımı atmak anlamına geliyor."



"TÜRKİYE, IRAK MERKEZİ HÜKÜMETİNİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEK"



Türkiye'nin Türkmenlere çok önem verdiğini ifade eden Yıldız, Türkmenler ile aralarında duygusal bağ olduğunu kaydetti ve şunları kaydetti:



"Türkiye dediğim gibi Türkmen kardeşlerine ayrı bir önem veriyor ve bunu kimseden de gizlemiyor ama bu verdiğimiz önem Irak'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini çerçevesindedir. Bu gönül bağı esasen Türkiye ile Irak'ı birbirine bağlayan bir bağdır, bir köprüdür. O yüzden önemlidir, değerlidir. Biz o yüzden o bağı en ufak şekilde bir zarar gelmesine müsaade etmek istemiyoruz. Bu konu bizim için bu anlamda duygusaldır ama aynı zamanda da Irak'ın işletmesi gereken Irak anayasası çerçevesinde baktığımızda hukuki ve aynı zamanda da siyasi anlamda da verilmesi gereken bir konudur. Türkiye bunun her boyutta Irak Merkezi hükümetinin yanında olmaya devam edecektir."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-İkili görüşmeden kareler



-Büyükelçi Yıldız'ın açıklamaları - Muhtaroğlu