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Dha Dış Haber - Abd: Suriye Görüşmelerinde Pyd'de Masada Olmalı (Ek)

Dha Dış Haber - Abd: Suriye Görüşmelerinde Pyd'de Masada Olmalı (Ek)

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Mark Toner, Washington'daki açıklamalarında, başka bir soru üzerine de, ABD'nin süreç içerisinde PYD'nin de Suriye görüşmeleri masasında yer alması gerektiği görüşünü, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Suriye'nin Dostları Grubu'na bağlı...

Dha Dış Haber - Abd: Suriye Görüşmelerinde Pyd'de Masada Olmalı (Ek)

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Mark Toner, Washington'daki açıklamalarında, başka bir soru üzerine de, ABD'nin süreç içerisinde PYD'nin de Suriye görüşmeleri masasında yer alması gerektiği görüşünü, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Suriye'nin Dostları Grubu'na bağlı ülkelere aktarıldığını da belirtti. - York

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