Dha Dış Haber - ABD'de Oy Verme İşlemi Sona Erdi

16 Nisan'daki referandum için ABD'de1 Nisan'da başlayan oy verme işlemi, Pazar akşamı yerel saatle 21.00'de (TSİ: 04.00) sona erdi.



ABD'de yaşayan Türkler, anayasa değişikliği için yapılacak referandum da oy kullanmak için sandık başına gitti. ABD'de yerleşik ve seçmen kaydı bulunan Türkler, 9 Nisan akşamı yerel saatle 21.00'e kadar oy kullandı.



Washington DC Büyükelçiliği, New York, Boston, Miami, Los Angeles, Chicago ve Houston Başkonsoloslukları'nda oy kullanan Türklerin halkoylamasına katılımı beklenenden düşük oldu. Yaklaşık 100 bin Türk kayıtlı seçmen bulunan ABD'de, seçmenlerden üçte biri yurttaşlık görevini yerine getirdi.



New York Başkonsolosu Ertan Yalçın, referandum oylaması ile ilgili olarak DHA'ya yaptığı açıklamada, ABD'de içinde olmak üzere, 9 Nisan Pazar gününün yurtdışında oy vermek için son gün olduğunu söyledi. Başkonsolos Yalçın, oy verme işlemlerinin 8. günü akşamı itibarı ile 38 bin 407 kayıtlı seçmen bulunan New York çevresinde 10 bin 940 kişinin oy kullandığını söyledi. Yalçın, "Bugün de 1500-1600 vatandaşımız şu ana kadar oyunu kullandı. Bu rakamlarla görev çevremizdeki vatandaşlarımızın yaklaşık yüzde 33-34'ünün oy verdiğini görüyoruz. Biz daha fazla bir artış bekliyorduk" dedi.



Oy verme işlemleri bittikten sonra oyların tasnif edileceğini ve oyların bu akşam THY uçağı ile İstanbul'daki Yurtdışı Seçim Bölgesi Toplama Merkezi'ne gönderileceğini belirten Yalçın, "Dışişleri Bakanlığı'nın kuryeleri ve partili gözetmenler de bu yolculuğa eşlik edecekler" dedi.



