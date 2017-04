Dha: Baykal: Asırlık Bir Tercih Yapacağız, Telafisi Mümkün Olmayan Bir Konu (Ek)

'16 NİSAN'DA HAYIR DİYECEKSİNİZ ÖYLE BİR 23 NİSAN KUTLAMASI YAPACAĞIZ'



CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Alanya Belediyesi önündeki meydanda 16 Nisan referandum u için 'hayır' mitingi düzenledi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı alanda Deniz Baykal çiçeklerle karşılandı. Baykal'a, üzerinde 'hayır' yazılı Alanya'nın meşhur süs eşyası olarak da kullanılan su kabağı hediye edildi. Herkesin buraya büyük bir sorumluluk duygusu ve vatanseverlik aşkıyla geldiğini belirten Deniz Baykal, "Bir derdimiz, kaygımız, sıkıntımız var. Pazar günü oy kullanacağız, bu oy seçim, belediye başkanlığı, milletvekilliği oyu değildir. Oralarda doğru kullanılır, yanlış kullanılır, 4 yıl sonra değişir. Bu evladiyelik bir karar. Pazar günü alacağınız karar sadece sizin değil, çocuğunuzun, torununuzun da hayatını etkisi altına alacak" dedi.



'YÜZDE 49.5 OY ALMIŞ BAŞBAKANI BACAĞINDAN TUTTUN ATIVERDİN'



Tek adam siyaseti yerleştirilmek istendiğini belirten Deniz Baykal, "Tek adamı biz yaşadık sonucunu gördük. İngiliz zırhlısıyla çekti gitti. Tek adamı çevresinde herkes yaşıyor. Mübarek'i, Esad'ı, Saddam'ı, Kaddafi'yi gördük. Biz tek adam istemiyoruz. Tek adamı Türkiye aştı. Tek adamı Türkiye'nin ne kafasına, ne yüreğine sığdırırsınız, mümkün değildir" dedi. Türkiye'nin son yıllardaki ekonomik sıkıntılarından bahseden Baykal, bu memleketin tek sıkıntısının Anayasa değişikliğiymiş gibi davranıldığından bahsederek, "Yok efendim Cumhurbaşkanı sayın Sezer, rahmetli Ecevit'e anayasayı atmış, kavga etmişler 'buna son vereceğiz'. Yav otur oturduğun yerde. Siyasi hayat içinde elbette tartışma da çekişme de olur. Bunun için anayasa mı değiştirilir? 'Kitabı attı, kriz çıkardı' diyorsun sen kitabı bırak, yüzde 49.5 oy almış başbakanı bacağından tuttun atıverdin. Türkiye'de kimsenin kılı kıpırdamadı. Şaka mı yapıyorsun? Bunun için anayasa mı değişir? Laf laf" diye konuştu.



'RABİA DEĞİL 5'İNCİSİ VAR'



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak' sözlerini hatırlatan Baykal, "Eee var mı itiraz eden? Anayasa değişikliği bunun için mi yapılıyor? Sanki biz federasyonuz, eyalet olacağız da tek devlet olacağız. Sanki çok bayrak isteyen var da tek bayrak olacağız. Sanki milleti birileri bölmeye çalıştıkları gayret gösterdikleri halde bölemedikleri Türk milleti parçalandı da bunlar bütünleştiriverecekler. Hadi canım sende. Ortada bir tek var da, bu söyledikleri değil. Bu söyledikleri işin karamelası, işin yumuşak, sevimli gösterecek bölümü. Elbette bu Anayasaya hayır diyenler senden çok tek devlet, tek millet, tek bayrak diyorlar. Ama sen tek bayrak, tek millet, tek vatan bunların hepsini söylüyorsun burada mesele yok ama bir tane daha var. Rabia değil bu, beş parmak, 5'inci var. Ne bu, tek adam" dedi.



17-25 ARALIK'I HATIRLATTI



İktidarın denetimden hoşlanmadığı ve anayasayla bunun çaresini bulduğunu anlatan Baykal, yeni tasarıda milletvekillerinin gensoru hakkının ortadan kaldırılacağını da hatırlatarak, şunları söyledi:



"Mesela 17-25 Aralık olaylarını bir hatırlayın. O yaşanan olaylar karşısında bir soruşturma yapmak, bir gensoru vermek, hükümeti sarsmak gerekmiyor muydu? Gerekiyordu değil mi, bu bir haktı, görevdi değil mi. E onu yaptılar, ne oldu işledi mi? Parmaklar kalktı 'hayır gerek yok' denildi, değil mi? Peki şimdi işlemedi diye bu hakkı kaldıralım mı?"



'PAZAR GÜNÜ OYUMU HAYIR OLARAK KULLANACAĞIM'



Konuşmasında iktidarın devletin tüm imkanlarını referandum kampanyasında kullandığı eleştirilerinde bulunan ve Antalya'da twitter'dan 'evet' oyu vereceğini açıklayan kaymakam ve savcıyı da hatırlatan Deniz Baykal, "Bunlar yetti bir de Antalya savcısı çıktı. Yani şimdi devletin kademeleri kuyrukta. Devletin-milletin parasıyla, ayıp olmuyor mu, bu kadar tek taraflı kampanya" dedi. Baykal, pazar günü eşi ve kızıyla birlikte giderek oyunu 'hayır' olarak kullanacağını belirterek, "Ben hayırcıyım ama bana terörist diyenin alnını karışlarım. Anamızın ak sütü gibi aktır, helaldir hayır" dedi.



'EVET ÇIKARSA KARGAŞA VAR'



Anayasa değişikliğinin Ortadoğu ülkesi olmanın hazırlığı olduğundan bahseden Baykal, şöyle konuştu:



"Eğer bu anayasa böyle geçerse şunu bilin bunun en büyük zararını çekecekler arasında hiç şüphe yok ki evet oyu verecek arkadaşlar da var. Çünkü zarar evet mi hayır mı diye bakmaz hepimizi vurur. Kimi memur güvencesini kaybeder, kimi işçi kıdem tazminatının uçtuğunu görür. Kimisi çoluğun çocuğunun devlet dairelerindeki haklarından mahrum kaldığını görür. Evet çıkarsa evet verenlerin de, vermeyenlerin de her şeyin belirsiz noktaya geleceği açıktır. Türkiye evet çıkarsa bir belirsizlik ve kargaşa ortamına girecek. 7 bin 200 tane mevzuat değişikliği, kanun yapılacak. Tüzük, yönetmelik değişecek. Her değişiklik kime nasıl yansıyacak bilemeyeceksiniz. Evet çıkarsa kargaşa, büyük sıkıntı, belirsizlik var. Ne olacağı belli değil. Evet çıktığı zaman herkes şu an sahibi olduğu güvencenin, hukukun, hakkın bir kısmının kaybolduğunu görecektir. Ama hayır çıkarsa kimse kimseyi ütmeyecektir. Ütmek yok hayırda. Elindeki elinde kalmaya devam edecektir."



'23 NİSAN KUTLAMASI YAPACAĞIZ'



Baykal, "İnşallah 16 Nisan'da hayır diyeceksiniz ve 23 Nisan'da öyle bir 23 Nisan kutlaması yapacağız ki yerlere, göklere sığmayacağız. Sanki Alanya'da değil, sanki 2017'de değilsiniz, sanki sene 1920, sanki Ankara'da Ulus Meydanı'ndasınız. O taş mektebin merdivenlerinin üzerinde Gazi Mustafa Kemal, yanında arkadaşlarıyla dualarla, tekbirlerle, kurbanlarla meclisi açarken, sen de orada şu bayraklarla sallıyormuş gibi hissedeceksin. 29 Ekim 1923'te mecliste cumhuriyeti ilan edenlerin arasındaymışsınız gibi hissedeceksiniz. 9 Eylül'de Anadolu'nun işgalden kurtulduğu anda nasıl Mehmetçik elinde bayrakla İzmir Vali Konağı'nın çatısına böyle pıtır pıtır çıkıyor, Yunan bayrağını indirip Türk bayrağını oraya koyuyor ve sen de televizyonda onu seyrederken yüreğin kabarıyor, gözün doluyor ya, aynı duyguyla sevineceğiz. Ülkeyi, cumhuriyeti, devletimizi kurtarmış gibi sevineceğiz" diye konuştu.



Mehmet ÇINAR/ANTALYA, -