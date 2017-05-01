Dha Ankara- Zap Bölgesinde Silahlı İnsansız Hava Aracı ile 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede; bugün sabah saatlerinde Kuzey Irak Zap bölgesi Hore Tepe'de alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu silahlı insansız hava aracı ile eylem hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede; bugün sabah saatlerinde Kuzey Irak Zap bölgesi Hore Tepe'de alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu silahlı insansız hava aracı ile eylem hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Haber: ANKARA
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