Dha Ankara - Ysk; Chp, Hdp ve Vatan Partisi'nin Seçim İptal İstemine Ret Kararı Vermesinin...

REFERANDUM İPTALİNİ KABUL EDEN TEK YSK ÜYESİ TOPAKTAŞ'IN GEREKÇESİ



Yüksek Seçim Kurulu (YSK), anayasa değişikliği referandumuna ilişkin mühürsüz oy ve zarfların geçerli sayılmasını 'tam kanunsuzluk hali' olarak niteleyen CHP, HDP ve Vatan Partisi'nin 'Referandum iptal edilsin' talebini 1'e karşı 10 oyla reddetti.



YSK'nın, CHP'nin itiraz başvurusunun oy çokluğuyla reddine ilişkin kararının gerekçesinde, söz konusu karara katılmayan YSK üyesi Cengiz Topaktaş'ın karşı oy yazısı da yer aldı. Topaktaş, karşı oy gerekçesinde, YSK'nın çoğunluğunun görüşüne katılmadığını şu ifadelerle açıkladı:



"Cumhuriyet Halk Partisinin 16/04/2017 tarihinde yapılan halkoylamasının tam kanunsuzluk nedeniyle iptaline karar verilmesini talep etmesi üzerine Yüksek Kurulumuzun sayın çoğunluğu 19/04/2017 tarih ve 573 sayılı kararla talebin reddine karar vermiştir. Bu karara



katılmamaktayım. Anayasa değişikliği gibi önemli bir halk oylamasının anlatılması noktasında, sivil toplum kuruluşlarının gerektiği gibi propaganda yapma haklarını kullanamamaları, seçim Kanunlarında yapılan değişikliklerin bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanamayacağı kuralının gözardı edilmesi sonucu, radyo ve televizyon kanallarının sadece kendi görüşlerine yer vermeleri ile Anayasa değişikliği metninin halka anlatılmasında farklı görüşlerin eşit temsil edilmemesi ve 560 sayılı kararımızın yarattığı sonuç gözetildiğinde, Anayasamızın 67 ve 79. maddelerinin ihlal edildiği, bu nedenlerle seçimlerin iptali yolundaki başvurunun kabulüne karar verilmesi gerektiğini düşündüğümden, Yüksek Kurulumuzun sayın çoğunluğunun görüşüne katılmıyorum"



Haber: ANKARA,