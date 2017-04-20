Dha Ankara- Ysk Başkanı Sadi Güven (Kılıçdaroğlu'nun Eleştirileri) : Ben Siyasi Değilim, Hakimim...
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun YSK'nın referandum kararlarına ilişkin eleştirilerinin sorulması üzerine "Ben siyasi değilim, hakimim. Cevap vermeyeceğim" dedi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun YSK'nın referandum kararlarına ilişkin eleştirilerinin sorulması üzerine "Ben siyasi değilim, hakimim. Cevap vermeyeceğim" dedi.
ANKARA