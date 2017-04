Dha Ankara- Wikipedia'ye Erişim Engeli

DÜNYANIN en büyük internet ansiklopedisi olarak bilinen Wikipedia'ya Türkiye'de sabah saatlerinden itibaren erişilemiyor. Sosyal medyada da bir çok tepkiye yol açan engel nedeniyle kullanıcılar wikipedia.org'a giriş yapamıyor. CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, dünyanın en büyük çevrimiçi ansiklopedisi Wikipedia'ya Türkiye'den erişilememesine ilişkin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Wikipedia'ya Türkiye'den erişimin engellenmesini eleştirdi ve Wikipedia'nın bir an önce açılmasını istedi.



BTK'nın "Site Bilgileri Sorgu Sayfası" üzerinden sorgulandığında ise siteye mahkeme kararı olmaksızın "idari tedbir" uygulandığını ortaya koyan şu açıklama çıkıyor: "5651 sayılı Kanun uyarınca yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda bu İnternet sitesi (wikipedia.org) hakkındaki Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 'nın 29/04/2017 tarih ve 490.05.01.2017.-182198 sayılı kararına istinaden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından İDARİ TEDBİR uygulanmaktadır. (After technical analysis and legal consideration based on the Law Nr. 5651, ADMINISTRATION MEASURE has been taken for this website (wikipedia.org) according to Decision Nr. 490.05.01.2017.-182198 dated 29/04/2017 implemented by Information and Communication Technologies Authority.)"



"WİKİPEDİA'YI DERHAL AÇIN"



CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, dünyanın en büyük çevrimiçi ansiklopedisi Wikipedia'ya Türkiye'den erişilememesine ilişkin,



Twitter hesabından yaptığı açıklamada Wikipedia'ya Türkiye'den erişimin engellenmesini eleştirdi ve Wikipedia'nın bir an önce açılmasını istedi.



Yarkadaş, ayrıca yazar Aslı Erdoğan'ın da hala yurt dışına çıkamadığını hatırlattı. Bu yasak nedeniyle Avrupa Kültür Vakfı'nın uluslararası sanatçılara verdiği Prenses Margaret ödülünü kazanan Aslı Erdoğan'ın, 9 Mayıs'taki törene katılamayacağına dikkat çekti.



"İKTİDAR SANSÜRE DOYMUYOR"



Yarkadaş, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı: "İktidar sansüre doymuyor... Bu kez 'kurban' Wikipedia oldu. Site, BTK tarafından kapatıldı. Mahkeme kararına bile ihtiyaç duyulmadan... Sitede bir iftira, yalan bilgi ya da pornografik bir içerik varsa, bu site yönetimi ile diyalog kurularak kaldırılabilinirdi. ya da mahkeme kararıyla sakıncalı içerik ya da içeriklere erişim engeli konulabilinirdi. Belli ki; BTK bunların hiç birine gerek duymuyor ve siteyi direk kapatma yolunu seçiyor. Yapılan uygulamanın adı 'sansürdür ve bilgiye erişim hakkının engellenmesi'dir. Bu kabul edilemez.



WİKİPEDİA'YA YÖNELİK KEYFİ SANSÜRE DERHAL SON VERİLMELİDİR



Türkiye'de şu an tam 34 bin internet sitesi bu yolla erişime kapatılmıştır. Sansürün boyutları korkutucu bir hal almıştır. Wikipedia da bu sitelere eklenmiş; iktidar sansürü uluslararası boyuta taşımıştır. Wikipedia'ya yönelik keyfi sansüre derhal son verilmelidir. Düşünceyi ifade özgürlüğü liginde 163. sıraya gerileyen Türkiye, bugün bir basamak daha aşağı inmiştir. BTK'nın sansür kılıcı aralıksız çalışmaktadır. 150'yi aşkın gazetecinin cezaevinde olduğu ülkemizde aydın yazar, gazeteci ve düşünenlere yönelik baskı ve sansürün boyutu her alanda farklılık göstermektedir.



ASLI ERDOĞAN PASAPORTUNA EL KONULDUĞU İÇİN 9 MAYIS'TAKİ TÖRENE KATILAMAYACAK



Örneğin dünyaca tanınan yazarımız Aslı Erdoğan, hala yurt dışına çıkamıyor. Avrupa Kültür Vakfı'nın uluslararası sanatçılara verdiği Prenses Margaret ödülünü kazanan Aslı Erdoğan, pasaportuna el konulduğu için 9 Mayıs'taki törene katılamayacak. Aslı Erdoğan, kasım ayındaki Tucholsky Ödülü Töreni'ne de yurt dışı yasağı olduğu için gidememişti. Bu anlamsız yasağa derhal son verilmeli; internet ansiklopedisi Wikipedia da erişime açılmalıdır. İktidarın Türkiye'yi karanlık bir tünele sokmaya hakkı yoktur. Türkiye AKP'nin yarattığı bilgiye, sanata ve aydınlığa düşmanlığın had safhaya çıktığı tabloyu hakketmemektedir."