Dha Ankara- Üs Bölgesine Saldırı Hazırlığında Oldukları Tespit Edilen Teröristlere Yönelik Hava...

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'taki Zap bölgesinde üs bölgesine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen teöristlere yönelik düzenlenen hava harekatında PKK'ya ait 5 sığınak, 2 barınma yeri ve silah mevzilerinin imha edildiğini açıkladı.



Dün akşam saatlerinde Kuzey Irak'taki Zap bölgesinde üs bölgesine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen teröristlere yönelik Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi. Hedeflenen bölgelerde tespit edilen PKK'ya ait 5 adet sığınak, 2 barınma yeri ve silah mevziileri ateş altına alınarak imha edildi.



Görüntü Dökümü



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-Hava harekatı görüntüleri



Haber-Kamera: ANKARA



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