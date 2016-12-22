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Dha Ankara- Uluslararası Antalya Üniversitesine Rektör Ataması

Dha Ankara- Uluslararası Antalya Üniversitesine Rektör Ataması

Cumhurbaşkanlığı, Uluslararası Antalya Üniversitesine, Prof. Dr. İsmail Yüksek'in rektör olarak atandığını duyurdu.

Dha Ankara- Uluslararası Antalya Üniversitesine Rektör Ataması

Cumhurbaşkanlığı, Uluslararası Antalya Üniversitesine, Prof. Dr. İsmail Yüksek'in rektör olarak atandığını duyurdu.Rektör atanmasına ilişkin açıklama şöyle:"Cumhurbaşkanımız, Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130 uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddeleri uyarınca, mütevelli heyetinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine, Prof. Dr. İsmail YÜKSEK'i atamışlardır "

Haber: ANKARA

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