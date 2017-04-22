Dha Ankara - Tsk: Şırnak'ta 29 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak merkezde devam eden operasyonda; toplam 29 bölücü terör örgütü mensubu teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, 21-22 Nisan tarihlerinde Şırnak Uludere'de 8 terörist etkisiz hale getirildi. Aynı tarihlerde 8 tüp, 20 kilo amonyum nitrat, 81 kilo gıda maddesi, çok sayıda muhtelif malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirilirken, 1 RPG-7 roketatar, 3 el bombası, 1 el telsizi, çok sayıda tıbbi ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Uludere'de ayrıca 21-22 Nisan tarihlerinde 2 asker şehit oldu.



TSK'nın son 2 gün içinde meydana gelen yurt içi olaylara ilişkin yaptığı açıklamaya göre, Bitlis merkezde, devam eden operasyonda, 2 el yapımı patlayıcı imha edildi. Diyarbakır Lice'de devam eden operasyonda; 1 M-16 piyade tüfeği, 325 muhtelif çapta fişek, 1 makineli tabanca, 1 silah üstü dürbün, 340 kilo amonyum nitrat, 25 el telsizi, 1 hücum yeleği, muhtelif malzeme ve 100 kilo gıda maddesi ele geçirildi. Öte yandan 11 el yapımı patlayıcı imha edilirken, 1 işbirlikçi şahıs yakalandı.



Mardin Dargeçit'te devam eden operasyonda, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 366 muhtelif çapta fişek, 2 el bombası, 1 el telsizi, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Diyarbakır Kulp'ta devam eden operasyonda, 3 el yapımı patlayıcı imha edildi.



Hakkari Çukurca'da, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mesubu 2 terörist etkisiz hale getirilirken, 1 el yapımı patlayıcı imha edildi. Hakkari Şemdinli'de ise güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi aramasında; 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 260 muhtelif çapta fişek, 5 RPG-7 roketatar mühimmatı, 2 el bombası, 150 kilo amonyum nitrat, 1 antitank mayını ve muhtelif malzeme ele geçirilirken, 3 el yapımı patlayıcı imha edildi.



Bingöl Karlıova'da güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen arazi aramasında; 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 222 muhtelif çapta fişek, 1 susturucu, 1 lazer mesafe ölçer, 1 gece görüş dürbünü, 1 silah üstü termal, 1 tabanca şarjörü ve muhtelif malzeme ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Bir el yapımı patlayıcı ise imha edildi.



Tunceli Nazımiye'de güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi aramasında tespit edilen 2 sığınak içerisinde, 21 el yapımı patlayıcı ve çok miktarda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.



Muş Merkez'de, güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen arazi aramasında çok sayıda tıbbi malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirildi.



Haber: ANKARA,