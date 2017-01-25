Dha Ankara- TSK Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı Düzenledi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın Kuzeyindeki Avaşin-Basyan, Gara, Zap ve Hakurk bölgelerine hava harekatı düzenlendi. Türk Hava Kuvvetlerine ait Savaş uçakları ile hava harekatı düzenlenmiş bölgede tespit edilen bölücü terör örgütüne ait 12 hedefin ateş altına alınarak imha edildiği bildirildi. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri belirtildi.



ANKARA