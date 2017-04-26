Dha Ankara: Tsk: Irak' In Kuzeyindeki Zap Bölgesine Hava Harekatında 6 Terörist Etkisiz Hale...

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak' ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Açıklamada; "26 Nisan 2017 tarihinde 08.38-08.56 saatlerinde Irak'ın Kuzeyinde ZAP bölgesine, alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla hava harekatı düzenlenmiş olup, tespit edilen iki sığınak ve bir barınma yeri ateş altına alınarak, saldırı hazırlığında olan 6 BTÖ mensubu etkisiz hale getirildi"denildi