Dha Ankara - TSK'dan Şırnak'ta Hava Harekatı: 11 Terörist Etkisiz Hale Getirildi (2)

2 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde düzenlene hava harekatının ardından devam eden operasyonlar kapsamında 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece operasyonlarda öldürülen toplam terörist sayısı 13'e yükseldi.



TSK'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



'11 bölücü terör örgütü mensubu teröristin etkisiz hale getirilmesi ve iki silah mevziinin imha edilmesi sonrasında devam eden operasyonda, geriye kalan iki BTÖ mensubu terörist bölgeye sevk edilen taarruz helikopterlerinin açtığı ateş sonucu etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 13 olmuştur. 23'üncü J. Sınır Tümen Komutanlığına ait birlikler operasyona devam etmektedirler.'



Haber: ANKARA,