Dha Ankara - TSK'dan Metina Kırsalına Hava Harekatı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamaya göre; alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu, bu akşam 17.15 - 17.40 saatleri arasında, Irak kuzeyi Metina kırsalına, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi.



Harekatta, bölücü terör örgütüne ait üç sığınak ve bir silah mevzinin ateş altına alınarak yok edildiği belirtildi.



Haber: ANKARA,