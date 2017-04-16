Dha Ankara - Tsk: Çukurca'da 1 El Yapımı Patlayıcı İmha Edildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde, güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen arazi aramasında, 1 el yapımı patlayıcının bulunarak, imha edildiği bildirildi. Tespit edilen bir sığınakta ise 138 doçka uçaksavar makineli tüfek fişeği ile 2 roketatar mühimmatı ve az miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.



TSK'dan dün meydana gelen yurt içi olaylara ilişkin yapılan bilgilendirmeye göre, Van'ın Muradiye İlçesi'nde güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi aramasında, araziye gömülü 3 el yapımı patlayıcı, 2 el bombası, 555 piyade tüfeği fişeği, 1 keskin nişancı dürbünü, çok miktarda örgütsel doküman, yaşam malzemesi ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.



Bingöl'ün Yayladere İlçesi'nde, güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen arazi aramasında tespit edilen bir sığınakta 1 av tüfeği, 14 av tüfeği fişeği, 2 jeneratör, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılabileceği değerlendirilen 17 tüp ve az miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.



Tunceli'nin Pertek İlçesi'nde ise güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi aramasında, açık arazide üzeri brandayla örtülü olan ve el yapımı patlayıcı düzeneği için hazırlanmış bir bidon içerisinde 1 küçük tüp, 6 pil, 7,5 metre kablo, 0,5 kilo çivi ve 2 kilo amonyum nitrat ele geçirildi.



Haber: ANKARA,