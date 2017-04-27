Dha Ankara - Tsk: Beytüşşebap'ta 1 Kilo C-4 Patlayıcıyla 10 Kilo Amonyum Nitrat Ele Geçirildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'nde devam eden operasyonda, tespit edilen bir mağara içerisinde 2 bin metre kablo, 1 kilo C-4 patlayıcı, 10 kilo amonyum nitrat ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildiğini açıkladı. TSK'dan 26-27 Nisan tarihlerinde meydana gelen yurt içi olaylara ilişkin yapılan bilgilendirmeye göre, Mardin'in Derik İlçesi'nde, güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi aramasında, 20 kilo amonyum nitratla hazırlanmış 1 el yapımı patlayıcı imha edilirken, 6 tüp ve çok miktarda gıda maddesi ele geçirildi. Muş'un Hasköy İlçesi'nde, güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen arazi aramasında ise tespit edilen 1 sığınak içerisinde, 1 akü, 4 tüp ve çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.



Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde, güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi aramasında, 2 ton amonyum nitrat kullanılarak, hazırlanmış 19 el yapımı patlayıcı tespit edilerek, imha edildi. Bitlis'in Güroymak İlçesi'nde ise güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen arazi aramasında tespit edilen bir sığınak içerisinde, 120 kilo amonyum nitrat ve çok miktarda gıda maddesi ele geçirildi.



Haber: ANKARA,