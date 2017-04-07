Dha Ankara - Tsk: 3 Terörist Öldürüldü
Türk Silahlı Kuvvetleri Cudi Dağı Derebaşı bölgesinde bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla dün başlatılan operasyon sonucu çıkan çatışmada 3 teröristin öldürüldüğünü 1 teröristin ise cesedinin ele geçirildiğini açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri Cudi Dağı Derebaşı bölgesinde bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla dün başlatılan operasyon sonucu çıkan çatışmada 3 teröristin öldürüldüğünü 1 teröristin ise cesedinin ele geçirildiğini açıkladı.
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