Dha Ankara - Tsk: 3 Terörist Öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri Cudi Dağı Derebaşı bölgesinde bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla dün başlatılan operasyon sonucu çıkan çatışmada 3 teröristin öldürüldüğünü 1 teröristin ise cesedinin ele geçirildiğini açıkladı.

Dha Ankara - Tsk: 3 Terörist Öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri Cudi Dağı Derebaşı bölgesinde bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla dün başlatılan operasyon sonucu çıkan çatışmada 3 teröristin  öldürüldüğünü 1 teröristin ise cesedinin ele geçirildiğini  açıkladı.

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