Dha Ankara - THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı: Yerde Bekleyen Uçak Yok Bütün Uçaklar Havada...

"RUSYA'DA GÜÇLÜ BİR GERİ GELME VAR. DAHA CİDDİ TOPARLANACAK"



Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Turizmin havacılık sektörüne olan etkilerine ilişkin, "Geçen yıl yaşanan olaylar neticesinde bazı ülkelerde 'Türkiye'ye gitmeyin' diye riskli ülke ilan edildik. Turizm bu nedenle sekteye uğradı. Rusya vatandaşına yasak koydu. Bugün ise tam tersine teşvik eder duruma geldi. Rusya'da güçlü bir geri gelme var. Bu bizim için sevindirici. Rusya toparlandı. Daha ciddi toparlanacak. Ayak seslerini duyuyoruz. Bu yaz önemli bir toparlanma yaşayacağız. 2015'in tamamen geri gelmesi şeklinde olmayacaktır. Ama yine de yaraları saracak, işletmeleri döndürecektir. Yerde bekleyen uçak yok. Bütün uçaklar havada yolcu taşıyor" dedi.



Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, CNN Türk canlı yayınında turizmin havacılık sektörüne olan etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Turizmin havacılık sektörüne olan etkilerine değinen Aycı, "Filomuzu talebin yüksek olduğu yerlere kaydırarak frekanslarımızı buna göre ayarlayarak hizmetlerimizi buna göre çeşitlendirerek yönettik. Rusya'da güçlü bir geri gelme var. Bu bizim için sevindirici. Rusya toparlandı. Daha ciddi toparlanacak. Ayak seslerini duyuyoruz. Geçen yıl Ruslarla yaşanan uçak krizinde çok ciddi hissetmiştik. Geçen yıl yaşanan olaylar neticesinde bazı ülkelerde 'Türkiye'ye gitmeyin' diye riskli ülke ilan edildik. Turizm bu nedenle sekteye uğradı. Rusya vatandaşına yasak koydu. Bugün ise tam tersine teşvik eder duruma geldi. Hatlarımızı koruduk. Orada dayanarak. Pazara olan inancımızı ortaya koyduk. Asya'da özellikle uzak doğu tarafında bir toparlanma görüyoruz. Çin, Japonya, Kore'de toparlanma var" diye konuştu.



"YERDE BEKLEYEN UÇAK YOK. BÜTÜN UÇAKLAR HAVADA YOLCU TAŞIYOR"



Park halinde bekleyen uçağın olmadığını belirten Aycı, "İkinci çeyrek sonunda resmi anlamda rakamları söyleyebilirim. Çift haneli artışları gördüğümüzü söylemek isterim. Turizmde, semahatlarda toparlanma açısından anlamlı. Bu yaz önemli bir toparlanma yaşayacağız. 2015'in tamamen geri gelmesi şeklinde olmayacaktır. Ama yine de yaraları saracak, işletmeleri döndürecektir. Yerde bekleyen uçak yok. Bütün uçaklar havada yolcu taşıyor" dedi.



Hakime TORUN / ANKARA