Dha Ankara - Tgb'den Meclis Önünde Eylem

TÜRKİYE Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, TBMM önünde, cumhurbaşkanlığı sistemini de içeren anayasa değişikliği teklifini protesto etti. Meclis önünde buluşan bir grup TGB üyesi, 'Başkanlığa hayır' tişörtüyle gerçekleştirdikleri eylemde, "Meclis, milletvekilleri bu tasarıyı kabul etse de millet kabul etmeyecek" dedi.



Görüntü Dökümü:



--------------------------



-Meclis önündeki TGB'lilerin görüntüsü



-'Başkanlığa hayır' tişörtüyle görüntüleri



-Yapılan açıklama



-Detaylar



Haber: ANKARA,