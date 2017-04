Dha Ankara - TBMM'den Hsk Üyeleri İçin Başvuru Duyurusu Yapıldı

TBMM tarafından Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) seçilecek üyeler için aday adaylarının 2 Mayıs günü saat 18.00'e kadar TBMM Başkanlığı'na başvuruda bulunmalarına ilişkin duyuru yapıldı.



TBMM'nin resmi internet sitesinde yapılan duyuruda, Meclis tarafından HSK'ya seçilecek 7 üyelik için şartları taşıyan aday adaylarının, 2 Mayıs Salı günü saat 18.00'e kadar TBMM Başkanlığı'na 29-30 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerinde nöbetçi personele başvuruda bulunmaları gerektiği bildirildi. TBMM'nin internet sitesinden yapılan duyuru, şöyle:



"Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının geçici 21'inci maddesinin (C) fıkrası gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından üçü Yargıtay üyeleri, biri Danıştay üyeleri ve üçü nitelikleri kanunda belirtilen yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından olmak üzere Hakimler ve Savcılar Kuruluna yedi üye seçimi yapılacaktır.



Şartları haiz bulunan ilgililerin, aşağıda yer alan belgelerle birlikte 2 Mayıs 2017 Salı günü saat 18: 00'a kadar "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Yeni Halkla İlişkiler Binası Komisyonlar Bloğu Kat: Alt Zemin, Oda No: AZ006 Bakanlıklar/ANKARA" adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Başvuruda aşağıdaki belgelerin teslim edilmesi gerekmektedir.



a) TBMM Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru dilekçesi



b) Özgeçmiş



c) Son altı ay içerisinde çektirilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf



ç) Nüfus cüzdanı örneği (Başvuru tarihi itibarıyla 65 yaşının doldurulmamış olduğunun tespiti için gerekmektedir.)



d) En az dört yıllık yükseköğrenim diplomasının ya da mezuniyet belgesinin onaylı örneği veya aslı ibraz edilmek kaydıyla bir sureti



e) Aday adayının üyesi olduğu kuruma göre Danıştay Başkanlığı ya da Yargıtay Başkanlığından alınacak belge



f) Aday adayı olmak isteyen avukatların fiili olarak bağlı olduğu barodan alacağı avukatlık süresini gösterir belge; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan avukatların çalıştıkları kurum veya kuruluştan alacakları hizmet belgesi; öğretim üyeleri için Yükseköğretim Kurulundan öğretim üyeliğinde geçen fiili hizmet süresini gösterecek şekilde alınacak belge



g) Hakimler ve Savcılar Kurulu adaylığı için son üç ay içerisinde alınmış adli sicil ve arşiv bilgilerini gösterir belge



ğ) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından alınmış herhangi bir siyasi partiye üye olunmadığına dair belge



h) Erkek aday adayları için askerlik durum belgesi (d), (g), (ğ) ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin Yargıtay ve Danıştay üyeleri tarafından ibraz edilmesi gerekmemektedir. Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular ile eksik belgeli başvurular işleme konulmayacaktır. "



Haber: ANKARA,