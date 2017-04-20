Dha Ankara - TBMM Başkan Vekili Aydın, Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne Katılan Çocuklar...

TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne katılan çocuklar kabul etti.



Bu sene 39.'su düzenlenen TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında Türkiye'ye gelen çocukları TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın Meclis'te ağırladı. Başkan Vekili Ahmet Aydın'ın kabülde yaptığı konuşmada şu ifadeler yer aldı: "Dünya Çocuklarıyla Ankara'da gerçekleşen programa, ülkemize, demokrasimizinde kalbi olan Meclis'imize hoşgeldiniz. 23 Nisan şu an içinde bulunduğumuz Meclis'imizin kuruluş günü milli iradenin temsil edildiği bu mukaddes çatı bu yıl tam 97 yaşında. Meclis'imizin nice yıllar çalışmasını temenni ediyorum. Bu organizasyonlar ülkemizden tüm dünyaya sizler kadar masum, samimi bir barış mesajı da içeriyor. Ülkemizde güzel anlara tanıklık etmeniz, yaşamanız dileğiyle."



Görüntü Dökümü:



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-Ahmet Aydın'ın açıklamaları



-Şenliği'ne katılan çocuklara hediye verilmesi



-Genel ve detaylar



Haber: ANKARA,