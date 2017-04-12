Dha Ankara - Tbb, Engelliler Konfederasyonu ile Seçim Güvenliği İçin İş Birliği Yaptı

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB), anayasa değişikliği halk oylamasına sayılı günler kala seçim güvenliğini sağlamak için hazırlıklarını tamamlayarak, Engelliler Konfederasyonu ile işbirliği yaptı.



TBB'den yapılan açıklamaya göre, referandum gününde engelli vatandaşlar, 0312 969 34 16-0312 969 34 17 numaralarından herhangi birini aradıklarında; Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli, Türkiye Körler Federasyonu Genel Sekreteri Hasan Tatar ve Eğitimde Görme Engelliler Derneği Başkanı Emre Taşkın'a seçim uygulamalarına ilişkin her türlü sorun ve sorularını iletebilecek.



Türkiye'nin her yerinden, engelli vatandaşlara özel olmayan sorularla ilgili ise 0312 969 34 10 (6 hat) numaralı telefondan Türkiye Barolar Birliği'ne ulaşılabilecek.



Öte yandan TBB bünyesinde oluşturulan 'Seçim Hukuku ve Sandık Güvenliği Merkezi' merkezde, gönüllü olarak görev yapacak avukatlara eğitim verilmişti. Türkiye Barolar Birliği tarafından ayrıca sandık başında görev yapacak kurul üyeleri ve gözlemciler için de bir rehber hazırlanarak dağıtılmıştı. TBB Seçim Güvenliği Merkezi ile halk oylamasının hukuki zeminde ve güven ortamı içinde gerçekleşmesini sağlamayı hedeflediklerini söyleyen TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, bu doğrultuda engelli vatandaşlara verilecek olan bu hizmetin sandığa ulaşım başta olmak üzere oy kullanmanın önündeki tüm engellerin kaldırılmasına katkı sağlayacağını ifade etti.



Haber: ANKARA,